...für den Verkauf von Real und wird heute mit den Quartalszahlen dazu Näheres berichten. Wahrscheinlich ist, dass man die Real-Umsätze verkauft (also das Geschäft) und die Immobilien behält, die an den Käufer vermietet werden. Damit ist ein Loch in der Metro-Bilanz zu vermeiden und dafür wird Metro wahrscheinlich noch eine Bar-Mitgift dem Käufer offerieren. Im Ergebnis bleibt es bei Metro dann beim Cash & Carry-Geschäft, was bedeutet: Was sind voraussichtlich 15 bis 18 Mrd. Umsatz (wegen der Ausgliederung geschätzt) nett wert? Mit ziemlicher Sicherheit mehr als 5,3 Mrd. Euro für den Metro-Rest. 15 Euro als Kurs reichen dafür nicht.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info