Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gegangen. Zum Auftakt stieg der Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,09 Prozent auf 166,22 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel leicht auf minus 0,05 Prozent. Auch an anderen Anleihemärkten in Europa war der Handelsbeginn verhalten.

Am Donnerstag stehen in Europa nur wenige Konjunkturdaten von Belang an. In den USA werden zwar einige Wirtschaftszahlen veröffentlicht, allerdings keine Daten aus der ersten Reihe mit besonders hoher Relevanz.

Angesichts des wieder eskalierten US-chinesischen Handelsstreits dürften jedoch Zahlen vom amerikanischen Außenhandel auf Interesse stoßen. Ein Vorwurf von US-Präsident Donald Trump lautet, dass die USA aufgrund ihres hohen Importüberschusses große Summen im Handel mit China verlieren. Ökonomen teilen diese Sichtweise überwiegend nicht./bgf/mis

ISIN DE0009652644

AXC0110 2019-05-09/08:57