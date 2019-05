Smith Nephew (NYSE:SNN; LSE:SN), das weltweit führende Medizintechnik-Unternehmen, begrüßt die Einführung einer neuen Richtlinie für Medizintechnik des UK National Institute for Health and Care Excellence (NICE). In dieser Richtlinie empfiehlt das NICE die Unterdruck-Wundtherapie für den Einmalgebrauch (sNPWT, Single Use Negative Pressure Wound Therapy) als Option für Inzisionswunden bei Patienten mit erhöhtem Risiko postoperativer Wundinfektionen (SSIs).1 Zu den wichtigsten Risikofaktoren für Patienten zählen ein hoher BMI, Diabetes, Niereninsuffizienz und Rauchen.2

Neue NICE-Richtlinie bestätigt bessere Ergebnisse ohne zusätzliche Kosten mit PICO sNPWT von Smith Nephew gegenüber herkömmlichen Verbänden bei Patienten mit hohem Risiko einer postoperativen Infektion (Foto: Business Wire)

Das NICE kommt zu dem Schluss, dass PICO sNPWT im Vergleich zu herkömmlichen Wundverbänden bei verschiedenen Operationen mit weniger SSIs und serösen Sekreten assoziiert ist. Kostenmodellierungen legen nahe, dass PICO sNPWT gegenüber herkömmlichen Wundverbänden zusätzlichen klinischen Nutzen ohne Zusatzkosten für das NHS (National Health Service, das staatliche Gesundheitssytem in Großbritannien) bringt.1 Bei einigen Operationsarten sorgt PICO sNPWT für Kostensenkungen.1

Die Empfehlungen des NICE basieren auf 31 geprüften Studien, von denen 15 randomisierte, kontrollierte Studien waren. 1 Laut einer unterstützenden Metaanalyse reduzierte PICO das Risiko von SSIs um 63 %, das Risiko seröser Sekrete um 77 und das Risiko von Dehiszenz um 30 %.3 Bemerkenswert war hierbei, dass der Krankenhausaufenthalt um fast 2 Tage verkürzt wurde und somit erhebliche Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen für das gesamte Gesundheitssystem erzielt werden konnten.3

"Komplikationen an der Operationsstelle stellen zunehmend ein Problem für das Gesundheitswesen und Patienten dar", kommentierte Simon Fraser, President, Advanced Wound Management, Smith Nephew. "Die Bestätigung der nachweislichen Wirkung von PICO auf die klinischen Ergebnisse und potenzielle Kosteneinsparungen durch das NICE führen hoffentlich zu einer Verbesserung der bestehenden, weltweiten Pflegestandards."

Der PICO sNPWT-Verband verfügt über eine proprietäre AIRLOCK-Technologie, die NPWT gleichmäßig und konsistent über einen chirurgischen Schnitt und die umgebende, auf natürliche Weise durch den Schnitt selbst erzeugte Verletzungszone verteilt.4,5 Diese proprietäre Funktion wurde entwickelt, um das Risiko von Wundkomplikationen zu reduzieren, indem sie die postoperative Flüssigkeit6,7 und die damit verbundene Spannung*8 um einen geschlossenen chirurgischen Schnitt im Vergleich zu Standardverbänden reduziert. Die Kombination dieser Maßnahmen reduziert das Risiko einer chirurgischen Wunddehiszenz3und SSIs3, also der beiden häufigsten Komplikationen an der Eingriffsstelle.

Weitere Informationen über die NICE-Empfehlungen und PICO sNPWT erhalten Sie unter: http://www.smith-nephew.com/piconiceguidance/

Ende

Wie durch biomechanische Modellierung nachgewiesen

Referenzen

NICE hat die Anwendung des Inhalts in diesem Produkt getestet. NICE ist unabhängig von beworbenen Unternehmen oder Produkten.

