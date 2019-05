Die Frauenrechtsorganisation TERRE DES FEMMES launcht die Kampagne "Europa aus Sicht von Frauen" zur Europawahl. Die Sterne der Europaflagge werden aus Sicht von Frauen neu vergeben, um auf den Fortschritt als auch den weiteren Handlungsbedarf in Bezug auf Frauenrechte in den 28 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union hinzuweisen. TERRE DES FEMMES fürchtet den Einfluss populistischer und nationalistischer Bewegungen, kritisiert die generelle Abwesenheit einer Agenda für Frauenrechte im Wahlkampf und ruft alle EuropäerInnen zur Teilnahme an den Wahlen auf.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190509005098/de/

TERRE DES FEMMES fordert mehr Engagement für Frauenrechte (Photo: Business Wire)

Mehr als die Hälfte der EinwohnerInnen Europas sind Frauen und dennoch spielen Frauenrechte im aktuellen Europawahlkampf nur eine marginale Rolle. TERRE DES FEMMES neue Kampagne will das ändern und bringt Frauenrechte zurück auf die Agenda. TERRE DES FEMMES fordert von allen EU-KandidatInnen ein klares Engagement für mehr Gleichheit, Parität in den Parlamenten und sich gegen Prostitution und Gewalt gegen Frauen einzusetzen.

In Anlehnung an die blaue Europaflagge, die mit ihren 12 Sternen für Einheit, Solidarität und Harmonie steht, vergibt TERRE DES FEMMES die Sterne aus Sicht von Frauen neu. Die Kampagne greift die weitverbreitete Praxis von Ratings im digitalen Zeitalter auf und überträgt sie auf drei zentrale Anliegen von TERRE DES FEMMES.

So bewertet TERRE DES FEMMES den Fortschritt Europas beim Thema Parität mit 8 von 12 Sternen, weil Frauen noch immer mit einer Quote von 36,1 Prozent im Europäischen Parlament unterrepräsentiert sind. Erst bei 12 Sternen herrscht Parität. Beim Thema Prostitution vergibt die Frauenrechtsorganisation nur 1,5 von 12 Sternen, um auf die drei EU-Länder (knapp zehn Prozent) hinzuweisen, die bislang das Sexkaufverbot umgesetzt haben. Im Hinblick auf Gewalt gegen Frauen dreht die Kampagne das Ranking um. Um die hohe Zahl der noch immer von Gewalt betroffenen Frauen in Europa sichtbar zu machen, prangen hier 4,5 von 12 Sternen. Ein Drittel um auf den Anteil betroffener Frauen hinzuweisen, ein halber Stern um die noch immer hohe Dunkelziffer abzubilden.

Die Kampagne startete in Berlin vor dem Reichstag und reist durch Amsterdam, Brüssel, Paris, Straßburg, Prag, Wien, Bratislava Budapest und München.

"Europa hat große Fortschritte bei Frauenrechten gemacht, aber es besteht weiter Handlungsbedarf. Unsere Kampagne will die Menschen für zentrale Themen wie Parität, Prostitution und Gewalt gegen Frauen sensibilisieren. Denn sie gehören auf die Agenda aller KandidatInnen für die Europawahl", sagt Christa Stolle, Bundesgeschäftsführerin von TERRE DES FEMMES. Mehr Informationen unter: www.ratedbywomen.eu

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190509005098/de/

Contacts:

Jerome Cholet

McCann Worldgroup Germany

jerome.cholet@mccann.de