Zürich (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Wochen sorgte eine weitere Kaufwelle beim DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) für den Anstieg an den charttechnischen Zielbereich bei 12.456 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Kurz vor der Marke sei der Index im Bereich des Widerstands bei 12.390 Punkten in eine kurze Seitwärtsbewegung gegangen, ehe es am Freitag der vergangenen Woche zum Angriff auf die 12.456 Punkte-Marke gekommen sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...