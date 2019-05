Der deutsche Leitindex hat einen schwierigen Handelstag mit Gewinnen abgeschlossen. Am Vormittag war der DAX noch zwischen Gewinn- und Verlustzone geschwankt. Am Nachmittag setzten sich schließlich die Bullen durch. Der DAX schloss bei 12.180 Punkten.



Marktidee: S&P 500 In den USA spielt nach wie vor der Handelsstreit zwischen den USA und China die Hauptrolle. Die jüngste Eskalation ging gerade am S&P 500 nicht spurlos vorüber. Das Chartbild hatte sich dementsprechend zuletzt eingetrübt. Aus technischer Sicht ist es jetzt wichitg, dass eine bestimmte Supportzone hält.