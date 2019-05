Die gestern veröffentlichten Auftragseingänge unterstreichen, dass sich die deutsche Industrie in einer ausgeprägten Rezession befindet.



Welche weiteren Faktoren Andreas Hürkamp, Leiter der Aktienmarktstrategie der Commerzbank, dazu veranlassen, Anlegern zu raten, an starken DAX-Tagen Aktien-Positionen abzubauen, erfahren Sie in der der aktuellen Sendung. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.