Vergleicht man die wirtschaftliche Entwicklung von Bayer und Dow-Dupont mit der von BASF, dann kommt die behutsame Führung des Managements von BASF bei den Aktionären sehr gut an. Im Gegensatz zu den beiden Konkurrenten konnte BASF seit der Fusionswelle Ende 2015 seinen Wert halten. Das Schicksal von Bayer mit seiner Einbuße des Börsenwertes von rund 50% ist hinlänglich bekannt und auch DowDupont musste 10% Federn lassen.

Fundamental weist die Aktie ein KGV (2019e) von 12,30 und eine aktuelle Dividendenrendite von 4,81% aus.

Technisch befindet sich BASF nach dem Abwärtstrend im vergangenen Jahr 2018 wieder in einer bullischen Phase. Seit der Bodenbildung um die Jahreswende 2018/19 ist der Aufwärtstrend trotz des overnight gap am 6. Mai 2019 noch immer intakt. An diesem Tag reagierte der Wert auf die Twitter-Drohung in Richtung China, abgegeben von Donald Trump im Dauerbrenner Handelsstreit. Aus dieser thematischen Ecke können sich immer wieder Auslöser für Kurseinbrüche ergeben, aber auch Nachrichten für eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...