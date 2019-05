Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zurich Insurance Group nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 365 Franken belassen. Das erste Quartal des Schweizer Versicherers sei alles in allem etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor allem im Geschäft mit Schaden- und Unfallversicherungen seien die Volumina stark gewesen./ck/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2019 / 06:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2019 / 06:43 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-05-09/09:17

ISIN: CH0011075394