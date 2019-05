Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Commerzbank von 8,60 auf 8,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts etwas gesunkener Annahmen für das Ertragswachstum habe er seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie reduziert, schrieb Analyst Adam Barrass in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kostensenkungsambitionen seien weiterhin intakt und die Wachstumsziele zahlten sich aus. Das Papier sei aber fair bewertet./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2019 / 07:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000CBK1001