Sto SE & Co. KGaA: Sto übernimmt Mehrheit an Skyrise DGAP-News: Sto SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Sto SE & Co. KGaA: Sto übernimmt Mehrheit an Skyrise 09.05.2019 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. P R E S S E I N F O R M A T I O N der Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen Sto übernimmt Mehrheit an Skyrise Prefab Building Solutions Inc. in Toronto/Kanada Beteiligung ergänzt Oberflächen- und Beschichtungskompetenz des Sto-Konzerns Stühlingen, 9. Mai 2019 - Die Sto SE & Co. KGaA, einer der international bedeutenden Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen, beteiligt sich mit Wirkung zum 10. Mai 2019 über die Tochtergesellschaft Sto Panel Holding GmbH mit 50,1% mehrheitlich an der kanadischen Skyrise Prefab Building Solutions Inc. Das Unternehmen Skyrise aus Toronto gehört zum unabhängigen Sto Panel Netzwerk mit Partnern in Nord- und Südamerika. Die Mitglieder dieses Netzwerks fertigen und liefern industriell vorgefertigte großformatige Fassadenpaneele, die auf der Sto Panel Technologie beruhen. Sto als Initiator des Sto Panel Netzwerks hat frühzeitig den Bedarf für industriell vorgefertigte Fassadenbauteile erkannt. Insbesondere die Stahlskelettbauweise bei Industrie- und Mehrgeschossgebäuden in Nordamerika ist prädestiniert für die Ausstattung mit derartigen Bauteilen. Skyrise hat umfangreiches Know-how in der Panel-Konstruktion, deren Fertigung, Vermarktung und Installation. Damit ergänzt Skyrise die entsprechende Oberflächen- und Beschichtungskompetenz von Sto. Zudem erhöht die Sto SE & Co. KGaA durch die Beteiligung an Skyrise ihre Gesamtkompetenz als Lösungsanbieter und damit als Technologieführer der Branche. Die Sto SE & Co. KGaA ist einer der international bedeutenden Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen. Führend ist das Unternehmen im Geschäftsfeld Wärmedämm-Verbundsysteme. Zum Kernsortiment gehören außerdem hochwertige Fassadenelemente sowie Putze und Farben, die sowohl für den Außenbereich als auch für das Innere von Gebäuden angeboten werden. Weitere Schwerpunkte sind die Bereiche Betoninstandsetzung / Bodenbeschichtungen, Akustik- und vorgehängte Fassadensysteme. Ansprechpartner: Rolf Wöhrle, Vorstand Finanzen der STO Management SE, diese handelnd für die Sto SE & Co. KGaA, Tel.: 07744/57-12 41, E-Mail: r.woehrle@sto.com Claudia Wieland, Redaktionsbüro tik, Tel.: 0911/9597-871, E-Mail: cw@tik-online.de 09.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 79780 Stühlingen Deutschland Telefon: +49 (0)7744 57-0 Fax: +49 (0)7744 57-2178 E-Mail: info@sto.com Internet: www.sto.de ISIN: DE0007274136 WKN: 727413 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 808757 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 808757 09.05.2019 ISIN DE0007274136 AXC0138 2019-05-09/10:00