Gemalto, ein Unternehmen von Thales, wird das erste automatisierte Fingerabdruckerkennungssystem (Automated Fingerprint Identification System, AFIS) für das kanadische Verteidigungsministerium (Department of National Defence, DND) implementieren, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit bei der Erfassung und Verifizierung von Fingerabdrücken zu verbessern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190509005017/de/

Livescan fingerprint authentication (Credit: Thales)

Die jüngste Initiative der kanadischen Regierung und der Royal Canadian Mounted Police (RCMP) zur Verbesserung der öffentlichen Sicherheit hat zur Digitalisierung biometrischer Daten im ganzen Land geführt, was eine schnellere und präzisere Personenkontrolle auf ziviler und kriminaler Ebene erlaubt. Zuletzt hat das kanadische Verteidigungsministerium seine Kapazitäten modernisiert.

Gemaltos AFIS erzeugt ein zentrales, digitales Repositorium, das vom DND verwaltet und betrieben wird. Neben der Speicherung ermöglicht das System die Erfassung, Verarbeitung, Registrierung und Verifizierung biometrischer Daten für Personaleinstellungen, Sicherheitsüberprüfungen und für die Polizeiarbeit.

Von existierenden Buchungsstationen erfasste Daten aus dem ganzen Land, bekannt unter der Bezeichnung LiveScans, werden in das AFIS des DND eingespeist und dem zentralen AFIS der RCMP, das ebenfalls von Gemalto bereitgestellt wird, übermittelt. Beide Systeme können zukünftige Formen biometrischer Identitätsprüfungen unterstützen, einschließlich Gesichtserkennung und DNA. Darüber hinaus wird Gemalto einen Disaster-Recovery-Service einrichten, um das DND vor dem Verlust wertvoller Daten zu schützen.

"Thales kann eine lange Erfolgsbilanz bei der Umsetzung aufgabenkritischer Lösungen für die kanadischen Streitkräfte vorweisen. Es erfüllt uns mit Stolz, dem Verteidigungsministerium diese wichtige Sicherheitskapazität bereitstellen zu dürfen, zumal wir die kanadischen Strafverfolgungsbehörden auf lokaler und nationaler Ebene seit 19 Jahren mit biometrischen Sicherheitsdienstleistungen und -lösungen versorgen", so Rob Cimperman, Vice President für das Ressort Government Programs bei Thales. "Mit der Implementierung eines Automated Fingerprint Identification System (AFIS) und Disaster Recovery (DR) Service beweist Kanada sein Engagement, die Sicherheit des Landes und seiner Bürger zu gewährleisten."

Hinweis an Redakteure

Die Lösungen von Gemalto stehen im Zentrum des modernen Lebens, von Zahlungen über Unternehmenssicherheit bis zum Internet der Dinge. Die Technologien und Dienstleistungen von Gemalto dienen der Authentifizierung von Menschen, Transaktionen und Objekten sowie der Datenverschlüsselung und Werterzeugung bei Software. So können Unternehmen und Regierungen sichere digitale Dienste für Milliarden von Menschen und Dingen bereitstellen.

Über Thales

Die Menschen, denen wir unser Leben anvertrauen, vertrauen auf Thales. Unsere Kunden haben ehrgeizige Ziele: Sie wollen das Leben noch besser und sicherer machen. Die Kompetenzen und der kulturelle Hintergrund unserer Experten sind in ihrer Vielfalt einzigartig. Sie befähigen uns dazu, außergewöhnliche und leistungsfähige technische Lösungen zu entwickeln, die die Welt von morgen schon heute Wirklichkeit werden lassen. Ob in den Tiefen des Meeres oder des Alls und des Cyberspace wir unterstützen unsere Kunden dabei, kritische Situationen schnell zu erfassen und effektiv zu handeln. Dadurch können sie die zunehmende Komplexität bewältigen und im richtigen Moment die richtige Entscheidung treffen. Mit 80.000 Beschäftigten in 68 Ländern erzielte Thales 2018 einen Umsatz von 19,0 Milliarden Euro.

Über Thales Canada

Als führendes kanadisches Forschungs- und Technologieunternehmen kombiniert Thales Canada über 50 Jahre Erfahrung mit dem Talent von mehr als 2.000 qualifizierten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen an Standorten, die sich von Küste zu Küste erstrecken. Mit einem Umsatz von über 850 Millionen US-Dollar bietet Thales Canada marktführende Kompetenzen in den Bereichen schienengebundener Stadtverkehr, zivile Luftfahrt, Verteidigung, digitale Identität und Sicherheitssektoren. Das Unternehmen erfüllt die anspruchsvollsten Bedürfnisse und Anforderungen seiner Kunden im gesamten Spektrum von Betriebsumgebungen.

BESUCHEN SIE UNS IM INTERNET

Thales Group

Digital Security

HD-Fotos herunterladen

@Thalessecurity

@Thalesgroup

GROUP COMMUNICATIONS Thales Tour Carpe Diem 31 Place des Corolles 92098 Paris La Défense Cedex France Tel.: +33(0)1 57 77 86 26 www.thalesgroup.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190509005017/de/

Contacts:

PRESSE

Thales, Media Relations

Security

Constance Arnoux

+33 (0)6 44 12 16 35

constance.arnoux@thalesgroup.com

Thales Canada Media Relations

Cara Salci

613-404-9413

cara.salci@ca.thalesgroup.com