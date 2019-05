Die britische Investmentbank HSBC hat Cancom mit "Buy" und einem Kursziel von 51 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die vier an der Deutschen Börse notierten IT-Dienstleister Bechtle, Cancom, Datagroup und S&T dürften sich organisch alle besser entwickeln als die wachsende und fragmentierte Branche insgesamt und diese konsolidieren, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bechtle sei der Allrounder, Datagroup der Nischenakteur, Cancom die Wette auf die Cloud und S&T der Wert für das Internet der Dinge./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2019 / 14:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2019 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-05-09/10:04

ISIN: DE0005419105