Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die alstria office REIT-AG (Symbol: AOX, ISIN DE000A0LD2U1/ WKN A0LD2U) gibt den Abschluss eines neuen Mietvertrags in Düsseldorf bekannt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der alstria office REIT-AG:alstria hat einen neuen Mietvertrag für das Gebäude in der Kanzlerstr. 8 in Düsseldorf abgeschlossen. Der neue Mieter wird für eine Mietdauer von 10 Jahren rund 5.000 Quadratmeter Büro- und Nebenflächen anmieten. Die Kanzlerstr. 8 in Düsseldorf gehört zu alstrias Entwicklungsportfolio. Mit den Investitionen in die neue Mietfläche von rund EUR 600 pro Quadratmeter steigt die Miete pro Quadratmeter von EUR 11,60 auf EUR 14,40 und führt zu einer attraktiven Rendite(1) von rund 6%. Der neue Mietvertrag beginnt Mitte 2020 und erzielt jährliche Mieterträge von rund EUR 865.000. ...

