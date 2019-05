Prime Standard

Verbio Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6) weist für die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres ein gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich erhöhtes Ergebnis aus. Die positive Unternehmensentwicklung ist auf die vergleichsweise überdurchschnittlich gute Margensituation im Biodiesel im dritten Quartal 2018/2019 zurückzuführen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag nach neun Monaten bei EUR 84,4 Mio. und damit um 143 Prozent über dem des Vergleichszeitraumes (9 M 2017/2018: EUR 34,7 Mio.). Das Konzernergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) beträgt EUR 68,5 Mio. (9 M 2017/2018: EUR 18,0 Mio.). Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) liegt bei EUR 68,4 Mio. (9 M 2017/2018: EUR 17,9 Mio.); das Periodenergebnis wird mit EUR 49,7 Mio. (9 M 2017/2018: EUR 12,2 Mio.) ausgewiesen. Daraus resultiert ein Ergebnis je Aktie von EUR 0,79 (9 M 2017/2018: EUR 0,19). Die in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018/2019 von VERBIO produzierte Menge an Biodiesel und Bioethanol betrug 540.367 Tonnen nach 544.949 Tonnen im entsprechenden Vorjahreszeitraum, was nun einer Kapazitätsauslastung von 99 Prozent entspricht. Darüber hinaus wurden in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018/2019 insgesamt 515.390 MWh Biomethan produziert (9 M 2017/2018: 464.422 MWh).{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Affilinet)} Einzelheiten Maßgeblich für ...

