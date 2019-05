Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen und Anhebung der Konzernprognose für das operative Ergebnis (FFO) auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Das erste Quartal des Immobilienkonzerns sei stark ausgefallen, schrieb Analyst Julius Stinauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt hätten die Resultate seine positive Einschätzung der Aktie bestätigt. Sie ließen eine starke Entwicklung in diesem Jahr erwarten./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2019 / 08:09 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2019 / 08:12 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2019-05-09/10:26

ISIN: DE000A1ML7J1