Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für HeidelbergCement nach Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Der Zementhersteller habe deutlich besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Robert Muir in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. 2019 dürfte ein starkes Jahr werden für den Dax-Konzern, weil sich die europäische Zementbranche von den übermäßig gestiegenen Energiekosten im vergangenen Jahr erhole und auch der indonesische Markt auf dem Weg der Besserung sei./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2019 / 08:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-05-09/10:33

ISIN: DE0006047004