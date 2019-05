Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ahold Delhaize nach Zahlen von 21,75 auf 21,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Zwar sei der für Aktionäre besonders interessante freie Mittelzufluss (Free Cashflow, FCF) weiterhin stützend für die Anlage in die Aktie, aber nicht mehr ganz so sehr wie früher einmal, schrieb Analyst James Anstead in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Anzunehmen, dass die Supermarktkette ihr Ziel für den FCF 2019 übertreffen werde, hieße die Latte sehr hoch zu legen./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2019 / 16:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2019 / 16:12 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2019-05-09/10:41

ISIN: NL0011794037