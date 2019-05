Goldman Sachs hat SAP angesichts der Anwenderkonferenz Sapphire auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 121 Euro belassen. Er sehe vor dem Hintergrund des wachsenden Produkt-Portfolios sowie im Hinblick auf die Kunden und Partner nach wie vor umfangreiche Quellen und Chancen für eine weitere Beschleunigung des Umsatzwachstums, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob zudem die Bekräftigung der zur Vorlage der Erstquartalszahlen aktualisierten Mittelfristziele hervor./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2019 / 05:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2019-05-09/10:44

ISIN: DE0007164600