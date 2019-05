Stimmrechtsanteile (inkl. eigene Aktien) gem. § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG



Frankfurt am Main (pta021/09.05.2019/10:22) - Mitteilung



Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE, Goetheplatz/Neue Rothofstraße 13-19, 60313 Frankfurt am Main, Deutschland



2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1. Uwe Klöckner



3. Datum der Schwellenberührung 07.05.2019



4. Aktienanteil



Aktienanteil in % Gesamtzahl Stimmrechte Neu 7,68 400.000 Letzte Veröffentlichung 0 5. Einzelheiten



absolut direkt absolut indirekt (über direkt in % indirekt (über Tochter Tochter oder Dritten, § oder Dritten, § 71d Abs. 1 71d Abs. 1 AktG) AktG) in % 400.000 0 7,68 0,00 (Ende)



Aussender: SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE Adresse: Goetheplatz/Neue Rothofstraße 13-19, 60313 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Florian Weber Tel.: +49 211 13861-13 E-Mail: fweber@schnigge.de Website: www.schnigge.de



ISIN(s): DE000A0EKK20 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1557390120152



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 09, 2019 04:22 ET (08:22 GMT)