FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Europa sind leichter in den Handel am Donnerstag gestartet. Das von den US-chinesischen Handelsgesprächen ausgehende Schlagzeilen-Risiko wird von Anlegern höher eingestuft, deshalb ziehen sich die Investoren aus den risikoreichen Assets zusehends zurück. Während US-Präsident Donald Trump dem Verhandlungspartner den Bruch des Abkommens vorwirft, kündigte das chinesische Handelsministerium bereits Vergeltungsmaßnahmen an. Die Commerzbank geht davon aus, dass die USA schon ab morgen neue Zölle auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar erheben.

Auf der Grundlage von diesen dann geschaffenen Fakten dürften sich die laufenden und zukünftigen Gespräche dann nochmals schwieriger gestalten. Schließlich würden die neuen Zölle in der Nacht von heute auf Morgen wirksam - also während die aktuellen Gespräche noch laufen. Neben den lauten Tönen auf der Internationalen Bühne hält die laufende Berichtssaison die Börsianer auf Trab. Heute ist der "Earnings-Peak", in der kommenden Woche ebbt die Nachrichtenflut von dieser Seite dann wieder ab. In diesem Umfeld notiert der DAX 0,9 Prozent leichter bei 12.066 Punkten, der Euro-Stoxx-50 verliert 1,3 Prozent auf 3.371 Punkte.

Deutsche Telekom bleibt mit Gewinnanstieg etwas hinter Erwartungen

Die Deutsche Telekom ist im ersten Quartal 2019 mit dem Umsatz zwar stärker als am Markt erwartet gewachsen und hat ihre Jahresprognose bestätigt. Die Gewinnkennziffern blieben jedoch etwas hinter den Erwartungen zurück. Den Ausblick hat die Deutsche Telekom bekräftigt. Für die Aktie geht es gegen den Trend um 0,3 Prozent nach oben.

Positiv werden an der Börse die Zahlen von Heidelbergcement aufgenommen, die Aktie legt um 2 Prozent zu. Der Baustoffkonzern hat sowohl den Umsatz als auch den Gewinn im ersten Quartal viel stärker gesteigert als erwartet. "Das ist ein guter Start in dieses Jahr", so ein Händler.

Bei der Aareal Bank liegt das Neugeschäft nach Aussage eines Händlers etwas unter den Erwartungen. Zu den guten Bruttomargen heißt es, diese könnten im Gesamtjahr nicht gehalten werden. Für die Aktie geht es um knapp 5 Prozent nach unten.

Deutlich stärker als erwartet ausgefallen sind die Zahlen von Rheinmetall, heißt es in ersten Einschätzungen aus dem Handel. Der Rüstungsbereich laufe weiter sehr stark, wie auch die Zahlen des italienischen Konkurrenten Leonardo am Morgen gezeigt haben. Auffallend sei hier vor allem die starke Margenausweitung. Die eigentliche Überraschung dürften aber die Zahlen aus dem Autobereich sein, die weniger schlimm als befürchtet ausfielen. Der Wert legt gegen den Trend um 3,5 Prozent zu.

Zahlen auch aus dem übrigen Europa

Der italienische Energieversorger Enel hat mit einem noch etwas stärker gestiegenen Gewinn überrascht dank einer besser als erwartet ausgefallenen Margenentwicklung. Der Jahresausblick wurde bestätigt. Die Aktien befänden sich seit Oktober letzten Jahres in einem Aufwärtstrend und böten sich nach solchen Zahlen weiter als Zufluchtsort vor den Attacken von US-Präsident Donald Trump gegen die Weltwirtschaft an, meint ein Händler. Die Aktie notiert knapp im Minus.

Stahl ist momentan der Bereich, um den die Investoren einen weiten Bogen machen. Die Zahlen von Arcelormittal belegen, dass sie damit recht haben. Wegen der weltweit gefallenen Stahlpreise im ersten Quartal hat das Unternehmen einen massiven Gewinneinbruch zu verkraften. Beim EBITDA verfehlte Arcelormittal die Markterwartung knapp. Auf der anderen Seite stieg für die Jefferies-Analysten die Nettoverschuldung deutlicher als erwartet. Für die Aktie geht es um 4,5 Prozent nach unten, auch Outokumpu und Voestalpine notieren deutlicher im Minus.

Nach dem gewonnen Hinspiel in der Champions League gegen Tottenham Hotspur wurde die Aktie von Ajax an der Börse noch bejubelt. Genauso wie Fußball manchmal ungerecht ist, so brutal kann die Reaktion der Börse sein. Wer auf das Erreichen des Endspiels gewettet hatte, hat auf die falsche Mannschaft gesetzt. Das Endspiel in der Königsklasse bestreiten mit Tottenham und Liverpool zwei britische Clubs. Die Aktie von Ajax verliert 18 Prozent.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.371,44 -1,34 -45,82 12,33 Stoxx-50 3.099,10 -0,88 -27,45 12,28 DAX 12.065,74 -0,94 -114,19 14,27

