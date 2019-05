Nach einem schwächeren Start sind Papiere von Dialog Semi am Donnerstag ins Plus gedreht und haben zuletzt um 1,2 Prozent zugelegt. Die Anteilsscheine des Chipentwickler waren damit nach aktuellen Geschäftszahlen unter den Favoriten im schwachen MDax zu finden.

Am Markt kamen vor allem die Signale für das zweite Quartal gut an. Der Umsatzausblick liege, selbst bereinigt um einen positiven Sondereffekt, komfortabel über der mittleren Markterwartung, erklärte Barclays-Analyst Andrew Gardiner. Nach den vorab veröffentlichten Eckdaten des ersten Quartals habe er bereits argumentiert, dass Dialog mit dem Wandel des Apple-Geschäfts scheinbar sehr gut zurechtkomme. Die aktuellen Ergänzungen wie Barmittelzufluss, Lizenzumsätze und Ausblick unterstrichen diese Einschätzung noch.

Im April hatte Dialog den Teilverkauf seines Zuliefergeschäfts mit Stromsteuerungschips an Apple vorzeitig abgeschlossen. Die Amerikaner zahlten dafür und für Lizenzen 300 Millionen Dollar. Hinzu kam eine Vorauszahlung in gleicher Höhe für ein breites Spektrum an neuen Aufträgen./ag/mis

ISIN GB0059822006

