Mit einem Plus von rund 30 Prozent ist HeidelbergCement 2019 bislang nach Adidas der zweitstärkste Wert im DAX. Starke Zahlen zum ersten Quartal haben den Kursanstieg nun untermauert. Am Donnerstag führt der Baustoffkonzern den deutschen Leitindex im schwachen Marktumfeld deshalb erneut an - und es ist noch Luft nach oben.

