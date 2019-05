Nestle und seine Produkt kennt oder nutzt fast jeder. Der größte Nahrungsmittelkonzern der Welt steht aber nun auch neuen Herausforderungen gegenüber, da im Westen das Wachstum stagniert und sich Kunden alternativer und gesünder ernähren wollen. Der neue CEO Schneider, der von Fresenius kam, ist daher auch angetreten den Konzern umzubauen und kauft daher in stärker wachsenden Kategorien zu, was bei hohen Preisen, aber auch nicht ohne Risiko ist und zeigt, dass selbst Nestle Probleme hat neue Marken organisch zu etablieren. Für Upside könnte ein Verkauf des LÓreal Anteils sorgen und auch das Aktienrückkaufprogramm kam bereits am Markt gut an. Die Dieser Artikel Nestle Aktie: Fundamentale Videoanalyse des größten Nahrungsmittelkonzerns der Welt erschien zuerst auf investresearch.net. ...

