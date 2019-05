Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Die Emaar Hospitality Group, das Hospitality- und Freizeitunternehmen des globalen Immobilienentwicklers Emaar Properties, hat eine vollständig integrierte mobile App eingeführt, die alle Hotel-, Hospitality- und Freizeitangebote des Konzerns abdeckt.



Mit einer einzigen App können Benutzer über ihre Mobilgeräte nahtlos auf ein umfangreiches Angebot an Services zugreifen, darunter die Buchung von Hotels, Restaurants, Wellnesseinrichtungen, Golfplätzen und Unterhaltungsangeboten. Die neue App ersetzt alle früheren Apps, die für die einzelnen Hotelmarken und Freizeitangebote der Emaar Hospitality Group eingeführt worden waren. Sie kann sowohl im App Store (https://itunes.apple.com/ae/app/emaar-hospitality/id1455068564?mt=8) als auch bei Google Play (https://play.google.com/store/apps/details? id=com.ehg.ehgoneappenterprice&hl=en) heruntergeladen werden.



Chris Newman, COO der Emaar Hospitality Group: "Die Einführung der neuen mobilen App von Emaar Hospitality unterstreicht unseren Fokus auf die digitale Transformation, um den Komfort unserer Gäste zu erhöhen. Sie vereinfacht die Benutzererfahrung weiter, dient als zentrale Informationsquelle und bietet Zugriff auf verschiedene Services. Gäste aus aller Welt können so fundierte Entscheidungen treffen und im Hinblick auf ihren Lebensstil alle Details planen, die sie an unseren Hotels und Freizeitangeboten schätzen."



Mit der mobilen App steht den Gästen ein umfassendes Portfolio an Hotel-, Hospitality- und Freizeitdiensten der erstklassigen Luxushotelmarke Address Hotels + Resorts der Emaar Hospitality Group zur Verfügung, sowie der gehobenen Lifestyle-Marke Vida Hotels and Resorts und von Freizeiteinrichtungen wie dem Arabian Ranches Golf Club, dem Dubai Polo & Equestrian Club, dem Dubai Hills Golf Club und dem Dubai Marina Yacht Club. Daneben können die Gäste auch auf die Dienstleistungen der Rove Hotels zugreifen, die als Joint Venture von Emaar Properties und Meraas entwickelt wurden. Auch die Buchung von Restaurants und Wellnesseinrichtungen in den Hotels der Emaar Hospitality Group ist nun problemlos möglich.



Die App verfügt über Echtzeit-Konnektivität mit den einzelnen Hotels und Einrichtungen. Sie soll den Benutzern eine nahtlose Möglichkeit bieten, Reservierungen in allen Häusern der Gruppe vorzunehmen. Ein inspirierendes Design und außergewöhnliche Bilder sollen das Online-Engagement der Gäste verstärken. Die App bietet Gästen zudem Zugang zu Stadtführern und weist ihnen individuell auf ihre Präferenzen zugeschnittene Mehrwertdienste auf.



Die Mobile App verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche - von der Suche über die Buchung bis hin zum Online-Engagement. Ziel ist es, die Kunden einzubinden, ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Reisepläne individuell zu gestalten, und die Art und Weise der Reservierung völlig neu zu gestalten.



