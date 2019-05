EU-Haushaltskommissar Günter Oettinger über die Bedeutung der EU auf der Weltbühne, das Iran-Atomabkommen, Abhängigkeiten in der Energieversorgung und den zu niedrigen Verteidigungshaushalt Deutschlands.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker redet gerne über die Weltpolitikfähigkeit Europas. Wie kann die EU auf der Weltbühne eine wichtigere Rolle spielen?Die EU ist in einigen Bereichen schon ein glaubwürdiger globaler Akteur, etwa beim Klimaschutz. 2015 einigte sich die UN-Klimakonferenz fast genau auf die Werte, die die Europäer zuvor beschlossen hatten. Da agieren wir als starker Moderator. Ein Gegenbeispiel ist Syrien. Dort spielt Europa kaum eine Rolle, wenn es um Menschenrechte und Beendigung von Leid geht. Weltpolitikfähigkeit ist ein Begriff, der nahe an Souveränität ist. Wenn wir Souveränität wollen, dann müssen wir in vielen Feldern weltpolitikfähig sein.

Das Beispiel Iran zeigt gerade, wie schwer sich Europa damit tut. Mit ihren Sanktionen wollen die USA verhindern, dass das Land Öl exportiert. Die Zukunft des Atomabkommens ist ungewiss, nachdem die USA es aufgekündigt haben. Wo steht Europa?Dass das Abkommen überhaupt bis heute gewahrt wurde, hat mit der Geschlossenheit der EU zu tun. Wir wissen, dass Iran kein Staat ist, der Menschenrechte und Demokratie in den Mittelpunkt rückt. Wir wissen, dass er Israel bedroht. Aber der Gegenstand des Abkommens wurde eingehalten, deswegen halten wir ihn auch ein.

Was hilft das, wenn die USA auf ...

