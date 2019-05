Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Analyst Michael Raab sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie angesichts einer "massiv positiven Überraschung" von einem ermutigenden Ergebnis des Autozuliefer- und Rüstungskonzerns./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE0007030009

AXC0198 2019-05-09/11:55