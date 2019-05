Berlin (ots) - Unternehmen setzt auf High-Tech Forschung und Ausbildung



Esdec stellt ein von Ingenieuren speziell für den deutschen Markt adaptiertes Flachdachsystem auf der Intersolar (https://www.esdec.com/de/intersolar/) in München vor. Entwickelt und getestet wurde das Montagesystem im eigens geschaffenen Forschungs- und Entwicklungszentrum, was als treibender Motor des Unternehmens gilt. Hier werden unter Härtetest-Bedingungen Elemente auf "Herz und Nieren" überprüft, sei es Wind, Feuer oder Eis. Es werden bekannte Materialen getestet aber auch neue Systeme und Elemente entwickelt, die möglichst leicht und klein, aber trotzdem robust und lange haltbar sind.



Schulungen und Fortbildungen



Neben der Forschung legt Esdec gleichzeitig einen Fokus auf sichere, zuverlässige und schnelle Installation von Montagesystemen auf dem Dach, bei der die Sicherheit der Installateure und der angebrachten Systeme an vorderster Stelle steht. Dafür werden eigens geschaffene Praxis Schulungen für Dach- und Fassadeninstallateure von Esdec durchgeführt. Die Schulungen sind sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Installateure. Im Trainingsbereich des Innovationszentrums stellen die verschiedenen Fassaden und Flachdachaufbauten ein wirklichkeitsnahes Umfeld dar. Hier können Installateure die erlernte Materie sofort in die Praxis umsetzen, zumal auch genügend Platz für Produktdemonstrationen der beiden Montagesysteme ClickFit und FlatFix vorhanden ist.



Aktuell das beste und hochwertigste Flachdachsystem auf dem Markt



In einer Umfrage mit mehreren Solar-Installateur-Unternehmen wurde einstimmig bestätigt, dass kein anderes System schneller und einfacher auf dem Flachdach anzubringen sei. Der gesamte Prozess, von Berechnung, Transport, Leitungsverlegung und Aufbau sei im Handumdrehen erledigt. Das Flachdachsystem FlatFix Fusion garantiert durch das patentierte Klicksystem und die wenigen vorgefertigten Komponenten einen unkomplizierten und schnellsten Aufbau. Auch die, in verschiedenen Konfigurationen zu montierenden, Anordnungsmöglichkeiten stechen hervor. So können PV-Anlagen in einer Nord-Süd-Anordnung, aber auch einer dualen Formation (Ost-West) installiert werden. Es werden keine zusätzlichen Komponenten benötigt. Auch die Verteilung der Ballastkomponenten ist besonders gewichtarm, leicht zu verarbeiten und von außen nicht zu sehen.



Esdec ist Marktführer für Solarmodul-Montagesysteme weltweit. Seit 2004 liefert das Unternehmen Montagesysteme für Solarmodule auf Flach- und Schrägdächern. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung und über 5 GWP, die mit Esdec Systemen weltweit installiert wurden, gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern von Montagesystemen und Dienstleistungen. Esdec versteht die Bedürfnisse der Installateure und bietet daher das komplette Servicepaket aus einer Hand. Neben rund-um-die-Uhr-Beratung, Projektkalkulation und schneller Lieferung der Komponenten, sind die ESDEC Systeme einfach und besonders schnell zu installieren. Daher wundert es nicht, dass viele Installateure das FlatFix Fusion System als das derzeitig beste und am schnellsten zu montierende, System auf dem Markt sehen.



