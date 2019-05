Sigma Systems, der weltweit führende Anbieter katalogbasierter Softwarelösungen, und Tech Mahindra, ein führender Anbieter von Beratungsleistungen im Bereich digitale Transformation sowie von Dienstleistungen und Lösungen im Bereich Business Re-Engineering, gaben heute die Einführung einer Abonnement-Management-Plattform für vernetzte Fahrzeugdienste bekannt. Die Lösung wurde von einem internationalen Fahrzeughersteller ausgewählt und wird einen wesentlichen Bestandteil seines Programms für vernetzte Fahrzeugdienste darstellen, um den Weg für aufkommende digitale und auf dem Internet der Dinge basierende Bordanwendungen zu ebnen.

Die gemeinsame Lösung von Tech Mahindra und Sigma Systems wird das digitale Verbrauchererlebnis der neuen Konnektivitätsdienste des Fahrzeugherstellers steigern, während sie unabhängig vom Mobilfunkbetreiber sind und eUICC SIM verwenden. Die Plattform bietet das Lebenszyklusmanagement von vernetzten Fahrzeugdiensten und -abonnements, die Verwaltung von Roaming-Szenarios und die richtliniengestützte Kontrolle des Datenverbrauchs sowie die Verbesserung des Nutzererlebnisses. Tech Mahindra kooperiert bei der Implementierung der Lösung mit Sigma Systems, dem weltweit führenden Anbieter katalogbasierter (create-sell-deliver) Softwarelösungen. Die Abonnement-Managementplattform ist eine vollkommen automatisierte, cloud-basierte SaaS-Lösung, die mit einer skalierbaren Plattformarchitektur und offenen API konzipiert und geliefert wird. Die Lösung umfasst wesentliche Portfolioprodukte von Sigma wie Sigma Catalog und Sigma Order Management. Die Partnerschaft zwischen Tech Mahindra und Sigma erlaubt es den Unternehmen, diese erstklassige Lösung für die Automobilindustrie bereitzustellen.

Über Sigma Systems (sigma-systems.com oder Twitter @SigmaSystems)

Sigma Systems ist der weltweit führende Anbieter katalogbasierter Softwarelösungen für Kommunikations-, Medien- und Hightech-Unternehmen. Das Unternehmen bedient mit seinen preisgekrönten Produkten mehr als 80 Kunden in 40 Ländern. Sein Portfolio umfasst Katalog-, Preisgestaltungs- (CPQ), Auftragsverwaltungs-, Bereitstellungs- und Erkenntnisprodukte für Unternehmen sowie ein Kernangebot an Dienstleistungen wie professionelle Dienstleistungen, Clouddienste und Managed Services. Sigma verfolgt bei der Implementierung seiner B/OSS-Produkte bei seinen Kunden einen agilen Ansatz. Das Unternehmen betreibt Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und im Raum Asien-Pazifik und arbeitet weltweit mit Technologie- und Integrationspartnern zusammen.

Über Tech Mahindra

Tech Mahindra steht für die vernetzte Welt. Das Unternehmen bietet innovative und verbraucherorientierte Informatik-Erlebnisse, die die Grundlage schaffen für "Enterprises, Associates and the Society to Rise". Das Unternehmen erwirtschaftet Umsätze in Höhe von 4,9 Milliarden US-Dollar und beschäftigt 121.840 Mitarbeiter in 90 Ländern, die rund 935 Kunden weltweit, darunter Fortune-500-Unternehmen, betreuen. Unsere konvergenten, digitalen Design-Erlebnisse, Innovationsplattformen und wiederverwendbaren Vermögenswerte sind über eine Anzahl von Technologien verbunden, um greifbare Geschäftswerte und Erlebnisse für unsere Interessenvertreter zu liefern. Tech Mahindra hat das höchste Ranking aller nicht amerikanischen Unternehmen auf der Forbes Global Digital 100-Liste (2018) und unter den Forbes Fab 50 Unternehmen in Asien (2018).

