München (ots) - 3,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten gestern ab 18:50 Uhr die erste Folge der neuen Krimiserie im Vorabendprogramm des Ersten. Der Gesamtmarktanteil lag bei 14,1 %, beim 20- bis -59-jährigen Publikum wurde ein Marktanteil von 10,7 % erzielt.



In den Hauptrollen sind Andreas Giebel, Peter Marton, Ines Lutz, Barbara Weinzierl, Kathrin von Steinburg, Leonie Brill, Nepo Fitz und Genoveva Mayer zu sehen. Die nächste Folge der Serie läuft am Mittwoch, 15. Mai, um 18:50 Uhr im Ersten.



"Watzmann ermittelt" ist eine Produktion der Lucky Bird Pictures unter Federführung des BR im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste.



