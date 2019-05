Europa gilt in der Cannabis-Branche als wichtiger Markt mit enormem Potenzial. Das Forschungsinstitut "Prohibition Partners" beispielsweise geht davon aus, dass der Markt für medizinisches Cannabis allein in Deutschland rund 7,7 Milliarden Euro erreichen könnte. In ganz Europa könnte sich demnach ein Marktvolumen von 58 Milliarden Euro ergeben. Zudem tut sich im Hintergrund derzeit auch einiges, was die weitere Legalisierung von Cannabis angeht.

