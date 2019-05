Mit der Fusion der Ulmer Wilken Rechenzentrum GmbH und der Wilken IT Services GmbH mit Sitz in Neustadt in Holstein hat die Wilken Software Group jetzt alle IT-Dienstleistungen unter einem Firmendach vereint. Die neue Wilken Data Service Center GmbH, die im Mai offiziell an den Start geht, beschäftigt 33 Mitarbeiter, 19 davon in Ulm. "Schon bisher haben wir eng zusammengearbeitet und die Kollegen in Neustadt beispielsweise mit unseren Rechenzentrumskapazitäten unterstützt, während die Neustädter den Service-Desk bereitstellen. Als IT-Dienstleister decken wir nun gemeinsam eine sehr viel breitere Palette an IT-Dienstleistungen ab - sowohl für die externen Kunden, als auch für den großen internen Kunden, die Wilken Software Group", erklären die beiden Wilken DSC-Geschäftsführer Jochen Rudner, Ulm, und Ralph Wirth, Neustadt. Die Palette der Services reicht von der Konzipierung, der Implementierung und dem Betrieb von IT-Infrastrukturen beim Kunden bis hin zu Managed Services und dem Application Management im Ulmer Rechenzentrum. Die Wilken IT Services GmbH war ursprünglich eine Ausgründung der IT-Abteilung des Zweckverbands Ostholstein, der auch heute noch neben Kunden in ganz Deutschland einer der Hauptkunden der Neustädter Wilken-Dependance ist. Ein Schwerpunkt der Dienstleistungen ist die Rundum-Betreuung von Anwendern der Branchenlösung NTS.suite und dem ERP-System Microsoft Dynamics NAV. "Durch die Fusion können wir für diesen Kundenkreis, aber auch für die Anwender der Wilken ERP-Systeme und von Wilken ENER:GY, ganz neue Synergien erschließen", so Ralph Wirth. "Wir werden unsere Leistungen zudem offensiv außerhalb der Wilken-Welt vermarkten und uns als unabhängiger IT-Serviceanbieter positionieren", ergänzt Jochen Rudner. Das Ulmer Rechenzentrum der Wilken DCS GmbH wurde vom TÜV geprüft, als hochverfügbar mit dem Level 3 (tekPlus) eingestuft und erfüllt alle Anforderungen, die an den Betrieb von kritischen Infrastrukturen in Deutschland gestellt werden. Beide Standorte sind zudem nach ISO-27001:2013 zertifiziert. https://www.wilken.de/data-service-center/ Kontaktdaten: Wilken Software Group - Dominik Schwärzel Hörvelsinger Weg 29-31 - D-89081 Ulm Tel.: +49 731 96 50-0 presse@wilken.de - www.wilken.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de - www.press-n-relations.com Über die Wilken Software Group Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standard-Software für die Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Wilken verbindet mit 520 Mitarbeitern an sieben Standorten in Deutschland, der Schweiz und Spanien Standardsoftware und Individualprogrammierungen zu einem Lösungsportfolio für mittlere und große Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen und Finanzen & ERP. Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

(END) Dow Jones Newswires

May 09, 2019 05:38 ET (09:38 GMT)