In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung.



In dieser Ausgabe geht es um Wirecard, Deutsche Bank, Walt Disney, BMW, Tesla, BYD und Nel. Gute Zahlen, Ausblick angehoben, Kaufempfehlung bestätigt - bei Wirecard läuft es operativ bestens. Sowohl die Q1-Zahlen als auch der angehobene Ausblick haben die Aktie zeitweise wieder auf Kurse von über 140 Euro getrieben. Die Experten von Barclays haben ihre Kaufempfehlung für die Aktie bestätigt und das Kursziel bei 200 Euro belassen. Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die schwache Vorstellung der Aktie der Deutschen Bank, die in jeder Hinsicht starke Vorstellung von Walt Disney, den Absturz von BMW, die abgeschlossene Kapitalerhöhung bei Tesla, den neuen Kursrutsch bei BYD und um den Höhenflug der Wasserstoff-Aktie Nel.