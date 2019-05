Die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind nahezu unverändert in den Donnerstag gestartet. Daraus zu schließen, dass an den Börsen gerade nicht viel los ist, wäre allerdings komplett falsch. Die Lage gestaltet sich weiterhin recht unübersichtlich und sehr volatil. Heizölkunden reagieren mit Käufen. Mit dem Streit um Handelszölle zwischen den USA und China und den Atomstreit mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...