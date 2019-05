Wettingen (ots) - Wo werden dereinst welche Gebäude und Zugänge

für ein geologisches Tiefenlager gebaut? Diese Fragen klärt die Nagra

gemeinsam mit den potenziellen Standortregionen. Die Nagra hat dazu

nun Vorschläge präsentiert. Diese dienen als eine

Diskussionsgrundlage für die weitere Zusammenarbeit mit den Regionen.



In der Schweiz müssen radioaktive Abfälle laut dem

Kernenergiegesetz in einem geologischen Tiefenlager im Untergrund

entsorgt werden. Für Bau und Betrieb des Lagers braucht es auch

Anlagen an der Erdoberfläche. Wo welche Elemente dieser

Oberflächeninfrastruktur zu stehen kommen, erarbeitet die Nagra

gemeinsam mit den potenziellen Standortregionen. In der zweiten

Etappe des dreiteiligen, vom Bund geführten Sachplanverfahrens, wurde

der ungefähre Ort für die Oberflächenanlage bestimmt. Von dort aus

werden die radioaktiven Abfälle über den Hauptzugang ins Tiefenlager

transportiert.



In der laufenden dritten Etappe geht es nun darum, die

Oberflächeninfrastruktur gemeinsam mit den Standortregionen

weiterzuentwickeln. Zu dieser Infrastruktur gehören neben der

Oberflächenanlage insbesondere auch die Betriebs- und

Lüftungsschächte. Die Nagra hat für jede der drei potenziellen

Standortregionen zwei bis vier Vorschläge ausgearbeitet. Diese

zeigen, wo die verschiedenen Elemente der Infrastruktur platziert

werden könnten. Die Vorschläge bauen auf der bisherigen

Zusammenarbeit mit den Regionen auf. Basierend auf dem

Bundesratsentscheid zu Etappe 2 werden zudem Standorte für eine

Brennelementverpackungsanlage auch ausserhalb der Standortregionen

geprüft.



«Unsere Vorschläge bilden eine weitere Grundlage für die

Zusammenarbeit mit den Regionen und Kantonen», erklärt Markus

Fritschi, Bereichsleiter Zusammenarbeit Sachplan &

Öffentlichkeitsarbeit bei der Nagra. Die Regionen könnten nun

diskutieren, welche Variante sich aus ihrer Sicht am besten in die

Region einfügt und auch eigene Vorschläge einbringen, so Fritschi.

Die Stellungnahmen der Regionen werden bis Anfang 2021 erwartet.

Diese Stellungnahmen bilden eine Basis für die weitere

Konkretisierung der Projekte durch die Nagra. Voraussichtlich im Jahr

2022 wird die Nagra kommunizieren, welche Standortregion ihrer

Ansicht nach am besten geeignet ist für ein Tiefenlager. Bis 2024

will die Nagra in Zusammenarbeit mit der entsprechenden Region diese

Konkretisierung vornehmen und ein Rahmenbewilligungsgesuch

ausarbeiten und einreichen.



Weitere Informationen: www.nagra.ch



Originaltext: Nagra

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100004441

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100004441.rss2



Kontakt:

Weitere Auskünfte: Patrick Studer, Leiter Medienstelle Nagra: 076 579

36 50 patrick.studer@nagra.ch