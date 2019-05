Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Linz (pts034/09.05.2019/12:00) - Der seit 2008 bestehende oberösterreichische Standort der SAP-Beratungsgesellschaft CNT Management Consulting ist ins Linzer Donaucenter übersiedelt. Das 12-köpfige Team von Standortleiter Wilhelm Heckmann besteht aus erfahrenen Top-Beratern und jungen Universitätsabsolvent/innen aus dem neuen unternehmenseigenen Traineeprogramm. CNT ist in den vergangenen fünf Jahren auf 250 Beschäftigte mit über 50 Mio. Umsatz gewachsen. http://www.cnt-online.com Die CNT Management Consulting AG betreut vor allem Industrie- und Handelskunden im oberösterreichischen Zentralraum, nun soll es verstärkt auch in die angrenzenden Bundesländer Steiermark, Salzburg und westliches NÖ sowie in den süddeutschen Raum gehen. "Wir haben uns keine Grenzen gesteckt, wir wollen unsere Kunden bei der durchgehenden SAP-Digitalisierung global begleiten, außerdem Unternehmen mit bestehenden SAP-ERP-Lösungen bei ihrer Umstellung auf S/4HANA umfassend servicieren", sagt Wilhelm Heckmann. Vertrieblich geht es vor allem um die neue SAP-Softwaregeneration S/4 HANA mit Readiness und Conversion - letzteres von der Konzeption über die Planung bis zur Umsetzung. Fachliche Schwerpunkte sind Logistik und Finanz, Development und Projektmanagement. CNT versteht sich dabei als Partner für flexible SAP-Lösungen in mittelständischen und großen Unternehmen, für lokale wie globale SAP-Rollouts. "Die regionale Nähe zum Kunden ebenso wie zu potenziellen neuen Beratern in der Region ist sicherlich ein großer Vorteil", sagt Heckmann. Mit über 250 SAP-Consultants zählt CNT zu den führenden Beratungsunternehmen im SAP-Umfeld. In den letzten Monaten hat CNT Standorte in Italien, Deutschland und Belgien eröffnet. Möglich wird das aufgrund der inzwischen 20-jährigen Erfahrung und Expertise. CNT kann auf Tools, Produkte und Methoden zurückgreifen, die erprobt und erfolgreich für internationale SAP-Rollout-Projekte eingesetzt wurden. 300 R/3-Installationen bei rund 200 Kunden in 50 Ländern weltweit sprechen eine deutliche Sprache. Auch die ersten zehn S/4HANA-Installationen sind bereits produktiv. Über CNT Management Consulting CNT Management Consulting AG wurde 1999 in Wien gegründet und betreut derzeit mit rund 250 Berater/innen an den Standorten Wien, Innsbruck, Linz, München und Mainz Unternehmen in allen Bereichen der SAP-Integration. Das Unternehmen zählt mit über 50 Mio. Euro Umsatz (2018) zu den Marktführern für SAP-Beratung in Österreich und peilt in den nächsten Jahren weiteres Umsatz- und Mitarbeiterwachstum an. Allein 2018 wurden 50 junge Talente in das hauseigene Trainee-Programm aufgenommen. http://www.cnt-online.com Kontakt: Tina Tichy, Kommunikation CNT Management Consulting GmbH Leonard-Bernstein-Straße 10, 1220 Wien E-Mail: t.tichy@cnt-online.com (Ende) Aussender: CNT Management Consulting AG Ansprechpartner: Alexandra Arnitz Tel.: +43 1 2164 2680 E-Mail: A.Arnitz@cnt-online.com Website: www.cnt-online.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190509034

(END) Dow Jones Newswires

May 09, 2019 06:00 ET (10:00 GMT)