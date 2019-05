In einem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 8,45%-Projektanleihe der Cologneo III GmbH & Co. KG (WKN A2LQ4C) als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen.

Zur Begründung: Das Geschäftsmodell der Gesellschaft seien intelligente Lösungen auf dem Immobilienmarkt in aller Breite. Projekte reichen von großen Quartiersentwicklungen hin bis zu kleineren Wohn- und Geschäftsgebäuden. Mit dem Fokus auf Topstandorte und Immobilien mit Wertsteigerungspotenzial besetze die CG Gruppe AG (Muttergesellschaft) eine Lücke im Immobiliensegment und konnte ihre Markstellung in den vergangenen 20 Jahren deutlich steigern, so die Analysten, die in Verbindung mit der attraktiven Anleihen-Rendite 4 Sterne vergeben.

8,45%-Cologneo-Projektanleihe

ANLEIHE CHECK: Die im Juni 2018 emittierte nicht nachrangige und besicherte Anleihe der Cologneo III GmbH & Co. KG mit einem Emissionsvolumen von 9 Mio. Euro und einer Stückelung von 1.000 Euro ist mit einem Zinskupon von 8,45% p.a. ausgestattet. Der Zinssatz ist dabei in zwei Zinskomponenten geteilt: den laufenden Zins in Höhe von 5,85% p.a., der halbjährlich (Zinstermin 15.06. und 15.12.) ausgezahlt wird, und den gestundeten Zins in Höhe von 2,60% ...

