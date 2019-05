Die NordLB hat die Einstufung für Continental nach Zahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Nach dem schwachen zweiten Halbjahr 2018 sei nun auch das erste Quartal in diesem Jahr unbefriedigend verlaufen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Hoffnung ruhe nun auf der zweiten Jahreshälfte, in der sich der Autozulieferer nur mit den niedrigen Vergleichszahlen aus dem Vorjahr messen müsse./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2019 / 10:59 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2019 / 11:07 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2019-05-09/12:45

ISIN: DE0005439004