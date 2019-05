Qualität der pflanzlichen Inhaltsstoffe von den Königlichen Botanischen Gärten, Kew bestätigt

Herbal Essences versteht sich als von der Natur inspirierte Haarpflegemarke und ist nun eine Partnerschaft mit einem der weltweit führenden Institute im Bereich der Botanik den Königlichen Botanischen Gärten, Kew eingegangen. Beide Partner glauben, dass Pflanzen die Fähigkeit haben, die Gesundheit der Haare zu verbessern. Sie möchten modernste botanische Wissenschaft in das Sortiment von Herbal Essences einbringen. Die in Herbal Essences PURE:renew Produkten verwendeten pflanzlichen Inhaltsstoffe wurden von Kew untersucht und als qualitativ hochwertig bestätigt. Herbal Essences ist somit die erste globale Haarpflegemarke überhaupt, der Kew-Wissenschaftler die Qualität ihrer pflanzlichen Inhaltsstoffe bescheinigen. Ab Mai 2019 wird die Herbal Essences PURE:renew Pflegelinie mit der Auszeichnung von Kew im neuen Verpackungsdesign sowie Pflegespülungen in Tubenform erhältlich sein. Zwei Varianten bieten zusätzlich auch Haarmasken im Tiegel an.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190509005461/de/

NATÜRLICH SCHÖNES HAAR MIT HERBAL ESSENCES PURE:RENEW (Photo: Business Wire)

Die Natur war und ist für Herbal Essences eine wichtige Inspirationsquelle: Mit der Kraft pflanzlicher Inhaltsstoffe bietet PURE:renew ein unvergleichliches Herbal Essences Erlebnis für schönes und lebendiges Haar. Angereichert mit natürlichen Inhaltstoffen wie etwa marokkanischem Arganöl oder Kokosmilch, enthält jede Variante einen antioxidativen Komplex aus Histidin, Aloe Vera und Seetang.

Das Antioxidans Histidin eine natürliche Aminosäure hilft dabei, die Haare vor Umwelteinflüssen wie Verschmutzung und Wasser zu schützen und verhindert die Beeinträchtigung der Haargesundheit. "Bei der Entstehung eines neuen Haars ist Histidin ein natürlicher Bestandteil der Haarfaser. Unser Körper ist also in der Lage, die Aminosäure selbst herzustellen, wenn sie benötigt wird. Allerdings ist das Haar aus biologischer Sicht nicht lebendig und kann Histidin somit nicht reproduzieren, sobald es aufgebraucht ist", so Rachel Zipperian, Leitende Wissenschaftlerin und Kommunikationsdirektorin bei Herbal Essences. "Die zusätzliche Aufnahme von Histidin durch die Haarpflege mit PURE:renew versorgt das Haar wieder mit diesem Antioxidans, eliminiert freie Radikale und hilft die Proteine im Haar zu schützen. Bei Herbal Essences wird Histidin zum Beispiel aus fermentiertem Mais gewonnen." Im Rahmen der Partnerschaft mit den Königlichen Botanischen Gärten, Kew wurde die Echtheit und Unverfälschtheit des in Herbal Essences verwendeten Histidins von Kew-Wissenschaftlern mithilfe fortschrittlicher analytischer Techniken überprüft und bestätigt.

Die Herbal Essences PURE:renew Pflegelinie ist ab Mai 2019 erhältlich und umfasst sechs Systempflegen aus Shampoo und Pflegespülung. Jede Variante ist auf ein bestimmtes Haarbedürfnis zugeschnitten und gibt dem Haar Geschmeidigkeit und Lebendigkeit zurück. Die Varianten Repair mit marokkanischem Arganöl für geschädigtes Haar sowie Feuchtigkeit mit Kokosmilch für trockenes und brüchiges Haar bieten zusätzlich eine Haarmaske an. Neu in der PURE:renew Linie ist die Variante Nährpflege mit Passionsblume und Reismilch zur sanften Reinigung für sichtbar gesünderes Haar.

Die Herbal Essences PURE:renew Haarpflegelinie

Repair mit marokkanischem Arganöl Reparierende Pflege für seidig glänzendes Haar

Feuchtigkeit mit Kokosmilch Intensive Feuchtigkeitspflege für seidig weiches Haar

NEU Nährpflege mit Passionsblume und Reismilch Mit pflegenden Nährstoffen für sichtbar gesünderes Haar

Geschmeidigkeit mit goldenem Moringaöl Sanfte Pflege für geschmeidiges, glänzendes Haar

Volumen mit weißer Grapefruit Mosa Minze Fülle und Sprungkraft für voluminöses Haar

Tiefenreinigung mit weißer Erdbeere Mosa Minze Sanfte Reinigung für volles und schwungvolles Haar

Herbal Essences PURE:renew Shampoos 250 ml, 2,95 UVP* Herbal Essences PURE:renew Pflegespülungen 200 ml, 2,95 UVP* Herbal Essences PURE:renew Haarmasken 250 ml, 3,95 UVP*

Das Pressematerial zu den Produkten steht hier zum Download zur Verfügung.

Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter Gamble keinen Einfluss.

Über die Königlichen Botanischen Gärten, Kew

Die Königlichen Botanischen Gärten, Kew glauben an eine Welt, in der Pflanzen und Pilze verstanden, respektiert und täglich gefeiert werden weil unser Leben von ihnen abhängt. Kew nutzt die Kraft der Wissenschaft und die reiche Vielfalt ihrer umfangreichen Sammlungen und Gärten, um Wissen, Inspiration und Verständnis dafür zu teilen, warum Pflanzen und Pilze für jeden von Bedeutung sind. Die Königlichen Botanischen Gärten, Kew beherbergen über 30.000 verschiedene Pflanzen- und Samenarten aus der ganzen Welt. Hier feiern Wissenschaftler die Biodiversität und den Pflanzenreichtum der Erde und machen ihn für alle zugänglich.

Über Procter Gamble

Procter Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always, Ariel, Antikal, Braun, blend-a-dent, Clearblue, Dash, Fairy, Febreze, Gillette, Head Shoulders, Herbal Essences, Lenor, Meister Proper, Olaz, Old Spice, Oral-B, Pampers, Pantene Pro-V, Persona, Swiffer und Wick. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190509005461/de/

Contacts:

P&G Beauty Markenkommunikation, Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach/Ts.

Heike Rübeling, Tel.: 06196 89 4431, E-Mail: ruebeling.h@pg.com

Brandzeichen - Markenberatung und Kommunikation GmbH, Bahnstraße 2, 40212 Düsseldorf

Laura Rodermond, Tel.: 0211 585 886 24, E-Mail: laura.rodermond@brandzeichen-pr.de