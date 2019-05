Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In einem zinsseitig stabil bis freundlichen Marktumfeld konnten Unternehmensanleihen leicht hinzugewinnen, so die Experten von Union Investment.Geopolitische Risiken wie der Handelsstreit oder die Brexit-Verhandlungen seien im April in den Hintergrund getreten. Mit einem Plus von 0,7 Prozent auf Indexebene (ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporates, ER00-Index) hätten europäische Investmentgrade Unternehmenspapiere ihren erfreulichen Aufwärtstrend fortgesetzt. Kurz vor Monatsende sei indexseitig ein sogar neuer Jahreshöchststand erreicht worden. Gleichzeitig hätten sich die Risikoaufschläge (Asset Swap Spreads) um zwölf auf 67 Basispunkte vermindert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...