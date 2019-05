Noch vor wenigen Tagen waren wir year-to-date im ATX mehr als 20 Prozent im Plus, nun sind es nur noch 12 Prozent. Kein Grund zum Jammern, denn es sind indes ja auch bereits schöne Dividenden geflossen. Aber mit Stand Halbzeit des heutigen Tages kann die Hälfte der 2019er-Kursgewinne auch schon wieder weg sein. Denn: Trump verschärfte halt kurz vor der nächsten Verhandlungsrunde mit Chinas Vize-Ministerpräsident Liu He über den Handelskonflikt in Washington seine Rhetorik gegenüber Peking. Sollte es bei den Gesprächen keine Einigung geben, droht sich die Spirale der Strafzölle Ende dieser Woche weiterzudrehen. (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.05.)

