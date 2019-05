Altech Chemicals baut derzeit seine erste HPA-Fabrik in Malaysia. Das Unternehmen gab ein Update zu den Bauarbeiten. Die Analysten von Petra Capital haben unterdessen ein Kursziel von 0,33 AUD für die Aktie ausgegeben.

Fabrikbau im Plan

Altech Chemicals (0,11 AUD | 0,08 Euro; AU000000ATC9) hat erst jüngst eine 18 Mio. Dollar schwere Finanzierung für den Bau seiner HPA-Fabrik in Malaysia abgeschlossen. Dabei investierten auch weitere deutsche Unternehmen in den kommenden Produzenten von High Purity Alumina (HPA). Mehr dazu finden Sie hier. Unterdessen veröffentlichten die Australier ein Update zu den Arbeiten auf der Baustelle in Johor. So hat der Kontraktor SMS Group aus Düsseldorf mit den ersten Stahlarbeiten begonnen. Zur Einleitung der ersten Phase war neben den am Bau beteiligten Unternehmen auch CEO Iggy Tan vertreten (siehe Video).

Analysten sehen Chance auf Verdreifacher

Zudem absolvierten auch die Analysten von Petra Capital einen Site Visit. Sie hatten den Eindruck, dass die Arbeiten wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...