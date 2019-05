Nevada Copper baut derzeit seine erste Kupfermine in Nevada. Nun konnte das Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen mit der KfW Ipex-Bank sowie ein Off Take-Agreement mit Aurubis schließen. Das spart unter anderem jede Menge Zinsen.

Bauarbeiten für Mine im Plan

Die Bauarbeiten an der Untergrundmine von Nevada Copper (0,40 CAD | 0,26 Euro; CA64128F1099) kommen wie geplant voran. Wie das Unternehmen mitteilte, ist man im Untergrund wie mit den Arbeiten an der Oberfläche auf Kurs. Derzeit steht die Entwässerungsanlage im Fokus. Auch das Equiptment für die Verarbeitungsanlage wird angeliefert und verbaut. Im vierten Quartal will Nevada Copper dort mit der Kupferförderung beginnen. Im Video sieht man die Fortschritte auf der Liegenschaft sehr deutlich. Die Untergrundmine hat alle Genehmigungen erhalten und ist an die regionale Infrastruktur mit Strom, Wasser und Straßenzugang gut angebunden. Das Vorkommen besitzt eine Ressource mit 23,9 Mio. Tonnen Erz bei einem Kupfergrad von überdurchschnittlichen 1,74 Prozent. Allerdings kann diese noch größer werden, denn es wird auch 2019 wieder exploriert. Zudem werden In Fill-Bohrungen niedergebracht werden (mehr hier). Das Unternehmen rechnet mit einem jährlichen Free Cashflow in den ersten fünf Jahren von jeweils rund 80 Mio. US-Dollar, also etwa 106 Mio. CAD. Dem steht aktuell ein Börsenwert von 275 ...

