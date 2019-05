Der Euro-Geldmarkt hat sich am Donnerstag mit Aufschlägen in den mittel- bis langfristigen Zinsbereichen präsentiert. So stiegen die einmonatigen Geldmarktzinsen um 15 Basispunkte. Am langen Ende wurden ebenfalls klare Aufschläge verzeichnet. Der Jahressatz erhöhte sich um mehr als 20 Basispunkte.Die Geldmarktzinsen lauteten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...