Der Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Georg Kapsch, will die Steuerreform der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung nicht als solche bezeichnen. Er spricht zwar von "Steuersenkungen", ihm fehlen aber so manche Dinge an den geplanten Schritten, geht aus einem Bericht der "Tiroler Tageszeitung" (Donnerstagsausgabe) hervor. Was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...