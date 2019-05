Ingenicos LinkPlus verbindet Unternehmen und ihre Kunden mit verbesserter Zahlungssicherheit und sorgt so für mehr Direktkäufe

Der führende Anbieter von Payment-Services Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 ING) hat mit LinkPlus eine einfache und sichere Lösung für Unternehmen, die Zahlungen per Telefon abwickeln, auf den Markt gebracht. Die Lösung ermöglicht es Online-Unternehmen, Zahlungen über einen Link oder QR-Code zu senden, wodurch die Notwendigkeit entfällt, ungesicherte Kreditkarten- oder Bankverbindungsdaten manuell zu verarbeiten.

Trotz aller Bemühungen von Fluggesellschaften, Hotels, Einzelhändlern oder anderen Unternehmen buchen Kunden Dienstleistungen oft indirekt über das Telefon. Sicherheitsbedenken, fehlende Zahlungsmöglichkeiten und unbequeme Buchungssysteme sind nur einige der Faktoren, die Kunden davon abhalten, direkt zu kaufen.

LinkPlus löst diese Probleme, indem es eine Schnittstelle zu einer sicheren gehosteten Umgebung bereitstellt, in der eine Kartenzahlung mit voller PCI-Konformität durchgeführt werden kann, ohne dass sensible Daten lokal gespeichert werden. Unternehmen, die das neue System einsetzen, profitieren zudem von einer einfacheren Navigation durch in der Regel komplexe Sicherheitsverfahren und -vorschriften, unterstützt von Ingenico.

Ein reibungsloser und intuitiver Zahlungsprozess ist ein wesentliches Element zur Steigerung der Conversion Rates und zur Stärkung der Kundenbindung. LinkPlus ermöglicht es Unternehmen auch, Deviseneinnahmen zu generieren und begrenzt Kosten und Risiken, indem es ihnen die Flexibilität gibt, einen Spread auf die täglichen Basiswechselkurse zu erzielen.

"LinkPlus ermöglicht es Unternehmen, ihren Kunden ein erstklassiges Zahlungserlebnis zu bieten", sagt Gabriel de Montessus, SVP Global Online (Retail BU) der Ingenico Group. "Call-Center und Kundendienstteams können nun mehrere Zahlungsmethoden und Währungen mit extrem schneller Autorisierung und verbesserter Sicherheit und Seitengestaltung anbieten. Für viele Kunden wird dies der Wendepunkt sein, der sie vom Surfer zum Käufer und möglicherweise zum Stammkunden werden lässt."

Des Pugson, Senior Vice President und Managing Director der Banyan Tree Hotels Resorts, die die LinkPlus-Plattform im Rahmen eines Pilotprojekts getestet haben, lobte das Self-Service-Portal, da es die Notwendigkeit für Kunden, ihre Kreditkartendaten per E-Mail oder Fax zu senden, überflüssig macht. Damit muss die Hotelgruppe keine ungesicherten Kreditkartendaten mehr manuell bearbeiten.

"Positive Gästerfahrungen haben bei uns oberste Priorität. Unsere Gäste können ihre Transaktionen nun bequem online mit erhöhter Zahlungssicherheit in einer vertrauenswürdigen, gehosteten Umgebung abschließen", erläutert Des Pugson. "Es ermöglicht auch eine effizientere Bearbeitung von No Shows und Stornierungen."

Über Ingenico Group

Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 ING) ist ein weltweit führende Anbieter für eine nahtlose Zahlungsabwicklung. Er bietet intelligente, vertrauenswürdige und sichere Lösungen, um den Handel über alle Vertriebswege (stationär, online und mobil) zu ermöglichen. Aufgrund der weltweit größten Akzeptanz im Hinblick auf unsere Zahlungssysteme können wir sichere Zahlungslösungen auf lokaler, nationaler oder internationaler Basis zur Verfügung stellen. Wir sind der vertrauenswürdige, weltweit führende Partner für Finanzinstitute und Einzelhändler, von kleinen Händlern bis hin zu den weltweit bekanntesten Marken. Mithilfe unserer Lösungen können Händler die Zahlungsabwicklung vereinfachen und ihr Markenversprechen einlösen.

www.ingenico.com

