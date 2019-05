Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,40 Euro belassen. Die Bonner hätten solide Ergebnisse vorgelegt, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass sich das Geschäft in Deutschland gut entwickeln kann - ganz gleich, ob 1&1 Drillisch mit einem eigenen Mobilfunknetz auf den Plan trete oder nicht. Nach dem Ende der Mobilfunkauktion könnte eine Neubewertung der T-Aktie einsetzen./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2019 / 05:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0070 2019-05-09/14:19

ISIN: DE0005557508