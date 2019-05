Viele Mittelständler halten Investitionen in Energieeffizienz immer noch für reinen Idealismus. Dabei rentieren sie sich oft schon nach wenigen Jahren.

Überall dort, wo Bäckermeister Roland Schüren auftaucht, gibt es schnell nur noch ein Thema: "Immer wollen alle über meine Elektroautos reden", sagt der Unternehmer, der in 18 Filialen in Nordrhein-Westfalen 250 Mitarbeiter beschäftigt. Dabei hat er eigentlich ein politisches Ansinnen: Schüren will bessere Rahmenbedingungen für Unternehmer durchsetzen, die energieeffizienter arbeiten und Energie aus Eigenerzeugung nutzen wollen.

Bei dem Thema ist er Vorreiter: "Wir arbeiten seit inzwischen zehn Jahren daran, unseren Energieverbrauch in der Produktion und im gesamten Unternehmen massiv zu reduzieren", berichtet Schüren. Sein komplett auf Erdgas- und Elektroautos umgestellter Fuhrpark sei nur ein Baustein dieses Großprojekts. Wenn nachmittags die Backstube ruht und die Sonne auf die Solaranlage scheint, lädt er die Batterien wieder auf.

In der Backstube und im neuen Verwaltungsgebäude hat er von der Beleuchtung über die Klima- und Produktionsanlagen bis zur Kühlung alles energetisch optimiert - und davon profitiert: "Wir haben unseren Umsatz und Gewinn in den vergangenen Jahren deutlich erhöht und gleichzeitig den Energieverbrauch so weit reduziert, dass wir heute fast vollständig kohlendioxidneutral arbeiten." In einem energieintensiven Unternehmen wie einer Bäckerei klingt das teuer erkauftem Idealismus. Schüren aber sieht sich als Pragmatiker.

Zu dem wurde er, als er eine neue, größere und leistungsstärkere Kühlanlage anschaffen musste. Das ohnehin teure Projekt hätte den bestehenden Anschluss des kommunalen Stromversorgers überlastet und wäre noch teurer geworden. "Wir hätten einen neuen Trafo bauen müssen", sagt Schüren. Ein Energieberater habe ihm vorgerechnet, dass er sich die Investition sparen könnte, wenn der Energieverbrauch im Unternehmen sinken würde. Der Plan ging auf: "Nach den ersten Einspar-Erfolgen mit Biomassekessel, effizienter Kühlanlage und Wärmerückgewinnung in der Produktion war ich begeistert und ...

