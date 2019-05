Beim Autobauer Opel ist eine wichtige Produktionsentscheidung gefallen, die auch Auswirkungen auf das Stammwerk in Rüsselsheim haben könnte. Der französische Mutterkonzern PSA hat am Donnerstag einen Produktionsauftrag von Ende 2021 an für leichte Nutzfahrzeuge in das polnische Opel-Werk Gliwice (Gleiwitz) vergeben, in dem derzeit noch das Kompaktmodell Astra montiert wird.

Dessen Nachfolger ist für das Rüsselsheimer Produktionswerk als zweites Volumenmodell neben dem Mittelklasse-Wagen Insignia im Gespräch. Eine endgültige Entscheidung ist aber laut Opel und PSA noch nicht gefallen. Über die Vergabe der Produktionsaufträge entscheidet letztlich das PSA-Exekutiv-Komitee in Paris./ceb/DP/mis

ISIN FR0000121501

AXC0249 2019-05-09/14:31