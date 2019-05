München (www.aktiencheck.de) - Das ifo-Institut begrüßt die geplante steuerliche Förderung von Forschung in Unternehmen, so das ifo-Institut in ein er aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: "Der Erfolg oder Misserfolg der Regelung wird maßgeblich von ihrer Ausgestaltung abhängen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...